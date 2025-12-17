Confira como foi a transmissão da Jovem Pan do jogo entre Corinthians 0 x 0 Vasco

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela final da Copa do Brasil

Corinthians e Vasco e se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Guilherme Napolis no YouTube.

Acompanhe a transmissão abaixo