Confira como foi a transmissão da Jovem Pan do jogo entre Corinthians 0 x 0 Vasco

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela final da Copa do Brasil

  • Por Jovem Pan
  • 17/12/2025 22h07 - Atualizado em 17/12/2025 23h39
Corinthians x vasco

Corinthians e Vasco e se enfrentam nesta quarta-feira (17), em jogo válido pela final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Guilherme Napolis no YouTube.

Acompanhe a transmissão abaixo

