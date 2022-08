Debaixo de chuva, Corinthians busca empate com o Avaí pelo Brasileirão

Avaí saiu na frente no primeiro em pênalti feito por Balbuena; o zagueiro foi quem marcou o gol de empate

R.PIERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogo teve muita chuva em Santa Catarina



Neste sábado, 06, o Avaí recebeu o Corinthians, na Ressacada, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e empatou em 1 a 1. De baixo de chuva, as equipes fizeram um jogo equilibrado. No primeiro tempo, o Avaí foi melhor e saiu na frente aos 36 minutos com cobrança de pênalti de Bissoli. Só depois do gol que o Corinthians mostrou melhora. No retorno do intervalo, Yuri Alberto entrou e deu mais dinâmica ao ataque. Os visitantes foram para cima e aos 77, em cobrança de escanteio de Renato Augusto, Balbuena subiu mais que a zaga adversária e empatou o duelo. O zagueiro foi quem tinha cometido o pênalti. Nos minutos finais, o jogo foi paralisado por sinalizadores na torcida. Com o resultado, o Corinthians chega aos 39 pontos e permanece em segundo, três atrás do líder Palmeiras. E os dois fazem clássico na próxima rodada. Já o Avaí é o 16º e seu próximo adversário será o Goiás.