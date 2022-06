Diego Costa explica por que não fechou com o Corinthians; confira

O atacante está livre no mercado da bola desde o começo do ano, quando optou por não continuar no Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil

Reprodução/Twitter/@Atletico Diego Costa está sem clube desde que deixou o Atlético-MG



O atacante Diego Costa está livre no mercado da bola desde o começo do ano, quando optou por não continuar no Atlético-MG, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Durante este período, o brasileiro naturalizado espanhol chegou a ser especulado no Corinthians, que estava em busca de um camisa 9 de peso para a temporada. Na noite da última quinta-feira, 2, o centroavante admitiu que chegou a receber proposta do Alvinegro paulista, mas que um calote aplicado pela patrocinadora Tausna atrapalhou os planos do clube do Parque São Jorge.

“O Corinthians tomou calote do cara (CEO da Taunsa) e me deu calote. Eu conversei com o pessoal, com o presidente (Duilio Monteiro Alves) e tinha uma proposta na mesa. Eu falei: ‘deixa eu pensar’. Dois ou três dias depois já não tinha mais a proposta. Eles tomaram calote da empresa, vieram com uma desculpa de um negócio assim”, disse Diego Costa em entrevista ao jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado, no YouTube. “Agradeço ao pessoal do Corinthians. Eles não podem fazer as coisas sem planejamento. Não poderiam chegar com a proposta se a outra pessoa não honrou. Eles iam ter que assumir, poderia ficar sem receber lá e ia gerar um clima ruim. Comigo eles foram surreais. Se não tivessem tomado calote dos caras, eu estava lá”, completou o atleta de 33 anos.