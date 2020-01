Diretor do Corinthians atualiza status de negociações para formar o elenco de 2020

Agência Corinthians Duílio é diretor de futebol do Corinthians



Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), durante apresentação de Tiago Nunes, e atualizou o status das negociações em que o clube está metido neste início de temporada.

Revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, Michael foi o primeiro assunto abordado por Duílio Monteiro Alves. O diretor afirmou que o Corinthians já chegou a seu limite pelo atacante.

“Fizemos proposta, pagar o valor proporcional à multa, não compraríamos os 75% do Goiás, mas os 50% por 5 milhões de euros. E oferecemos alguns atletas que pudessem interessar para a gente comprar mais percentual, 10%, ou 15%, até 25%. Tivemos uma negativa e paramos aí, a gente aguarda, entendemos que já é um valor alto, queremos tê-lo aqui, mas é preciso ter limite. Tem diversos clubes interessados, propostas maiores, mas não vamos aumentar esse número. Se o Goiás quiser vender para outro, paciência. A proposta era válida até o fim de dezembro, mas ainda temos interesse no jogador. Mas parte do Goiás se quiser fazer o negócio”, afirmou.

O diretor corintiano confirmou que o clube já analisa outras opções para a posição de Michael, caso não consiga fechar com o jovem atacante do Goiás.

“Existem outros atletas que a gente olha, fizemos algumas sondagens, viramos que não era viável, outros a gente conversa. Existem outras opções que a gente trabalha forte, não podemos ficar esperando. Mas não dá para garantir que vai acontecer até sexta ou sábado”, revelou.

Sobre Cantillo, Duílio revelou que o acordo está sim fechado, mas explicou que o jogador só será do Corinthians em definitivo após o pagamento das parcelas.

“Cantillo o Junior Barranquilla pediu garantia bancária, o que encarece o negócio, então fizemos um empréstimo e quando terminar o pagamento ele fica em definitivo conosco. É uma compra, mas enquanto não pagarmos os direitos permanecem com o Junior”, explicou.

Devem sair

Duílio Monteiro Alves confirmou que Corinthians e Bahia já se acertaram pelo atacante Clayson. Segundo o diretor, o jogador deve fechar com o clube baiano entre “hoje e amanhã”.

Outra peça que também deve ser negociada é Carlos Augusto. O jovem lateral tem sondagens do futebol italiano e não está nos planos de Tiago Nunes. O próprio treinador já afirmou que seus laterais-esquerdos para a temporada são Sidcley e Lucas Piton.

“É um dos atletas que temos proposta de compra e empréstimo na mesa. Valores para venda não interessaram, mas a gente entende que é o momento de ele jogar. Sair para ganhar experiência, como já fizemos com outros atletas. E aí o Piton vem ganham experiência, como foi com o Carlos neste ano”, afirmou Duílio.

Status de espera

Os jovens Araos e Davó também foram pauta durante a coletiva de Duílio. O diretor atualizou a situação de ambos.

“Araos a gente tinha clubes atrás por empréstimo, mas como foi para o Pré-Olímpico, vamos deixar ele participar para a decisão ser tomada depois. Davó está aqui fazendo os exames, coisa de mais um ou dois dias teremos tudo resolvido”