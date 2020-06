Diretor do Corinthians dispara contra Paulo André: ‘O senhor é um lixo’

Reprodução Paulo André foi multicampeão pelo Corinthians



Jorge Kalil, diretor do Corinthians, ainda está magoado com a ação movida por Paulo André contra o Timão. Em live, o dirigente corintiano chamou o ex-zagueiro e hoje diretor de futebol do Athletico Paranaense de “lixo” após o imbróglio que foi parar na Justiça, mas que acabou em acordo entre as partes.

“Eu me nego a falar desse lixo. Para mim, é um lixo. Ponto. Lixo. Por quê? Porque o que ele fez não se faz. Não era o tal do Bom Senso FC? Não era o presidente? Esse lixo. Cadê o bom senso dele? De pedir hora extra noturna, final de semana. Quem é que apoiou? Não era o bom senso que ele pregava. É bom senso pedir adicional noturno? É bom senso falar que o senhor trabalhou fim de semana? O senhor e o mundo inteiro trabalham fim de semana”, disse Kalil, em live com o jornalista Alexandre Pretzel.

“Eu posso estar enganado, mas é o único caso no mundo do futebol que ganha uma ação, não vou discutir justiça, porque sentença judicial não é para ser discutida, é para ser cumprida, mas é o único caso que conheço no mundo de um atleta profissional de futebol que pede adicional noturno e final de semana. Lixo. O senhor é um lixo, Paulo André”, completou o diretor.

Paulo André movia na Justiça do Trabalho um processo contra o Corinthians, que defendeu entre 2009 e 2014. Ele acusava o clube paulista de descumprir deveres trabalhistas e solicitava o pagamento dobrado referente ao trabalho prestado aos domingos e feriados. Também reivindicou descanso remunerado, o que, posteriormente, considerou um erro de sua parte pois, segundo ele, “não havia jurisprudência, apenas uma crença equivocada (por causa das lutas daquela época) de que havia uma falha na legislação vigente”.

Paulo André, então, decidiu conversar pessoalmente com o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, no final de 2019, para tentar um acordo. Ele conseguiu negociar e vai receber do clube R$ 750 mil, valor parcelado em 15 vezes.

Pelo Corinthians, Paulo André foi campeão paulista, brasileiro, da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e do Mundial de Clubes. Ele encerrou a carreira no Athletico-PR no ano passado e virou dirigente do clube paranaense.