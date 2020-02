Diretor do Corinthians ‘protege’ Tiago Nunes e minimiza protesto da torcida

Reprodução/Instagram Duílio Monteiro Alves é o diretor de futebol do Corinthians



Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do Corinthians, não vê motivos para a troca de treinador neste início de temporada 2020. Depois do empate diante do Santo André, na última quarta-feira (26), em Itaquera, o mandatário saiu em defesa do técnico recém-contrato e pregou paciência com o ex-comandante do Athletico-PR.

“Não sei a sua opinião sobre permanência ou não, tempo de trabalho ou não. A minha é de que se o trabalho é bem feito, o treinador continua. Foi como falei: o time vem rendendo e é uma mudança. Lógico, temos que ter paciência e tranquilidade de que o trabalho vem sendo bem feito”, disse Duílio à imprensa.

De acordo com o diretor do Timão, mesmo sem vencer há quatro partidas e fazendo má campanha no Campeonato Paulista, o time vem evoluindo.

“O time está criando muito, está jogando e a bola não está entrando. Hoje tivemos o problema da chuva. O time brigou até o final, lutou e é isso que a nossa torcida quer ver. O Tiago continua, infelizmente faltam alguns detalhes. São coisas do futebol, que muitas vezes são inexplicáveis, mas a bola vai voltar a entrar”, comentou.

Duílio também minimizou o protesto da torcida corintiana, que compareceu ao CT do clube ontem para se manifestar contra o presidente Andrés Sánchez, além de outras figuras do Corinthians.

“Protesto da torcida é sempre válido, ainda mais uma torcida como a nossa, que vem sempre ao estádio, apoia o time a todo momento. É normal, não é bom, por ser início de temporada, mas a gente aceita e eles têm todo o direito de protestar da forma que fizeram”, falou.

Com 9 pontos, o Corinthians é o segundo colocado do Grupo D, mas pode cair para a última posição da chave no complemento desta oitava rodada do Estadual.