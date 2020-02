Dudu, do Palmeiras, provoca Corinthians após eliminação na Libertadores

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu provocou o Corinthians após eliminação na Libertadores



Dudu, atacante do Palmeiras, foi às redes sociais na noite da última quarta-feira (12) para tirar uma onda com a eliminação do Corinthians, que caiu na Libertadores para o Guaraní (Paraguai), em Itaquera.

Através de stories no Instagram, imediatamente depois do apito final na Arena, o palmeirense publicou vários emoctions de risadas, dando a entender que era uma provocação ao rival.

Na partida de ontem, o Alvinegro até venceu os paraguaios por 2 a 1. O placar, no entanto, foi insuficiente para reverter a derrota por 1 a 0 no Paraguai, na semana passada.

Fora da competição continental, o Corinthians poderia enfrentar justamente o rival Alviverde na fase de grupos. Antes, porém, o time teria que passar pelo Palestino (Chile).

Agora, o Corinthians volta as suas atenções exclusivamente ao Campeonato Paulista. No próximo sábado (15), o time do Parque São Jorge encara o São Paulo, no Morumbi, em duelo válido pela 6ª rodada.