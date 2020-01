Duílio nega ‘briga’ do Corinthians com o Palmeiras por Rony: ‘Não existe nada’

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Duílio Monteiro é diretor do Corinthians



Duílio Monteiro, diretor do Corinthians, falou com a imprensa após a goleada por 4 a 1 sobre o Botafogo-SP, na noite da última quinta-feira (23), em Itaquera. Perguntado sobre reforços, o mandatário afirmou que o clube segue em busca de um atacante, mas negou disputar Rony, do Athletico-PR, com o rival Palmeiras.

“A situação dele, existem colegas (jornalistas) colocando que estamos na briga, mas isso não existe. Consultamos em dezembro, soubemos da multa de 12 milhões de euros e não caminhamos. Paramos. Depois teve a proposta do Michael (do Goiás), não deu certo. Procuramos reforçar o time cada vez mais, o que pudermos vamos fazer, trazer o que tiver de qualidade para esse lado, que o treinador entende ser necessário. Mas hoje, com o Rony, não existe nada”, disse.

Segundo Duílio, o Timão não está interessado em competir com o Palmeiras, que ofereceu 6 milhões de euros pelo atleta e está próximo de selar um acordo com o Furacão.

“Hoje não existe possibilidade de negócio com ele, o Corinthians não vai fazer essa investida (…) No mundo do futebol não se sabe o dia de manhã, não dá para descartar nada. Daqui seis meses ele vem, um ano, e eu saio como mentiroso, mas tem que tomar muito cuidado com o que diz para não gerar expectativa na torcida. No momento, o Corinthians não pretende fazer esse investimento, está encerrado aí, mas não quero cravar, as coisas mudam rápido”, declarou.

O dirigente, por outro lado, falou que o Corinthians interessado em outros nomes, sem revelar quais são os possíveis reforços para a temporada 2020.

“Analisamos outros nomes, chegam diariamente, ainda mais sabendo que queremos para essa posição, mas não quero revelar nomes porque pode atrapalhar negociações, mas estudamos sim”, falou.