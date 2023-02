Em jogo emocionante, Santos e Corinthians empatam na Vila

Com o resultado, o Peixe ainda busca, na última rodada, contra o Ituano, se classificar para a fase mata-mata da competição

GUILHERME DIONíZIO/Estadão Conteúdo Santos e Corinthians duelaram neste domingo, 26, na Vila Belmiro



O Santos empatou em 2 a 2 com o Corinthians, na tarde deste domingo, 26, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2023. Com o resultado, o Peixe segue na terceira colocação do Grupo A, com 14 pontos, e busca ainda, na última rodada, contra o Ituano, se classificar para a fase mata-mata da competição. Já garantido nas quartas de final, o Timão somou 19 pontos e segue líder do Grupo C. A partida foi emocionante. No início do jogo, o centroavante corintiano Yuri Alberto teve um gol anulado pela arbitragem, após lance revisado pelo VAR. Na sequência, o jogador marcou outro gol e o lance também foi para revisão. Desta vez, o gol foi marcado: 1 a 0 para o Corinthians. O Santos buscou o empate no fim da primeira etapa com Lucas Barbosa, que arriscou de fora da área. A bola desviou e deslocou o goleiro Cássio. O Timão voltou a comandar o ritmo do jogo no segundo tempo e o artilheiro do Paulistão, Róger Guedes, marcou o dele, deixando o Corinthians mais uma vez na frente do placar. Mais uma vez no fim do tempo, os donos da casa empataram a partida. De pênalti, o atacante Marcos Leonardo fez a alegria dos torcedores santistas.