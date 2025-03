Final da Supercopa Feminina terá clássico entre São Paulo e Corinthians

Decisão está marcada para domingo (16) e as alvinegras vão em busca do quartro título, já as tricolores, querem acabar com a hegemonia na competição e buscam seu primeiro troféu na competição; a partir de 2026, o torneio, que está em sua quarta edição, terá um novo modelo

Rubens Chiri/São Paulo FC e Reprodução/Instagram/@corinthiansfutebolfeminino Final entre São Paulo e Corinthians será realizada no domingo (16)



São Paulo e Corinthians vão disputar a final da Supercopa Feminina. O jogo é uma reedição da final do Brasileiro de 2024, quando as alvinegras foram campeãs em cima das tricolores. As equipes paulistas chegaram a decisão depois de vencerem seus jogos nesta quarta-feira (12). O São Paulo derrotou o Flamengo por 1 a 0, já o Corinthians venceu o Cruzeiro pelo mesmo placar. As equipes paulistas foram mandantes dos jogos porque tiveram o melhor desempenho na primeira fase da Supercopa. O São Paulo bateu o Sport por 4 a 0 na sexta-feira (7), já o Corinthians, venceu o Grêmio no domingo (9), por 3 a 0. Na grande decisão o mando de campo será do São Paulo, que tem mais saldo de gols do que o rival. Essa é quarta vez que as alvinegras vão disputar o título da Supercopa, já as tricolores, vão na para sua primeira decisão da competição e querem acabar com a hegemonia das adversárias. Os jogo acontece no domingo (16) em estádio e horário a serem definidos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

São Paulo x Flamengo

Pela primeira vez na história, o São Paulo vai disputar a final da Supercopa Feminina, no ano de sua estreia na competição. O time que teve a melhor campanha da competição, derrotou nesta quarta-feira (12) o Flamengo na Vila Belmiro por 1 a 0 e avançou na competição. O único gol da partida saiu dos pés de duas convocadas para Seleção Brasileira: a zagueira Kaká e a lateral Bia Menezes. Bia bateu a falta de fora da área, ma medida certa para que Kaká cabeceasse e conseguisse mandar para o fundo do gol. As tricolores fizeram um bom primeiro tempo e dominaram o jogo, sem dar chance para as adversárias. Mas o gol só foi sair na etapa final, quando as rubro-negras estavam melhor na partida. O Flamengo até chegou a fazer um jogo melhor no segundo tempo, mas não conseguiu segurar o São Paulo, que encontrou o gol aos 12 minutos. Com o resultado, as tricolores mantêm a invencibilidade sobre as meninas da gávea, que nunca conseguiram vencer o São Paulo. Foram seis jogos, quatro vitórias e dois empates.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por São Paulo Feminino (@saopaulofc_fem)

Corinthians x Cruzeiro

Já as Brabas, atuais e únicas campeãs da competição, recebeu o Cruzeiro no começo da noite, às 19h, em São Bernardo. As duas equipes fizeram a final da Supercopa Feminina de 2024. Cruzeiro teve uma jogadora expulsa no começo do jogo e teve que jogar em desvantagem até o final. A goleira Camilla Rodrigues levou cartão vermelho depois de encostar na bola com a mão fora da área e impedir um contra-ataque das alvinegras. As cabulosas levaram pressão para a equipe Paulista, que nem mesmo com uma jogadora a mais conseguiu controlar o jogo. A primeira etapa da partida terminou sem gols. Já na volta para reta final, o Cruzeiro continuou em busca do resultado e controlando o jogo.

Letícia, recém-chegada ao clube, até chegou a balançar as redes aos 24 minutos, mas a arbitragem, que contou com árbitro de vídeo pela primeira vez na competição, pegou impedimento e anulou a marcação. Com o jogo se encaminhando para o empate, Letícia foi derrubada por Fretes, que tinha acabado de entrar, dentro da área e a arbitragem marcou penalidade. Vic Albuquerque foi para cobrança e marcou. Antes do apito final o Corinthians teve a chance de marcar mais um e fechar o placar, em mais uma marcação de pênalti, desta vez em cima da experiente Gabi Zanotti, só que na cobrança, Duda Sampaio jogou mandou na trave. Só que não marcação não afetou o jogo e as alvinegras chegaram a sua quarta final seguida.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians – Futebol Feminino (@corinthiansfutebolfeminino)

Supercopa Feminina

A Supercopa Feminina é uma competição que acontece desde 2022 e tem o Corinthians como único campeão. Diferente do masculino, em que disputam o torneio o vencedor da Copa do Brasil e do Brasileirão, no futebol feminino oito equipes participam do campeonato que abre o calendário feminino no Brasil. Os times são selecionados com base no ranking das federações, e cada Estado tem direito a um representante. Neste ano, São Paulo teve dois participantes, devido à desistência do Instituo 3B da Amazônia. Como a Federação Paulista de Futebol é a mais bem posicionada, ela teve o direito de ter mais de um time.

Neste ano, participaram da Supercopa Feminina: São Paulo, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Sport, Cruzeiro, Bahia e Real Brasília. Os jogos aconteceram em três fases – quartas de final, semifinal e final – todos em partidas únicas. Porém, esse é o último ano que a competição acontece neste formato. A partir de 2026, o jogo será realizado entre a equipe campeão da Copa do Brasil – competição que retorna ao calendário do futebol feminino depois de 9 anos – e o Campeão do Brasileiro.