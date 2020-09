Foto da Arena Corinthians com nome de suposto comprador dos naming rights vaza

Imagem mostra marca da Neo Química projetada nas arquibancadas do estádio

O Corinthians vai apresentar o nome do comprador dos naming rights da Arena Corinthians na noite desta segunda-feira, e uma foto do nome da Neo Química, do grupo Hypera Pharma, projetado no estádio, vazou nas redes sociais no fim da tarde desta segunda-feira.

A divulgação acontecerá na virada em comemoração pelos 110 anos do clube, que começa nesta segunda e vai até terça, 1º de setembro, data de aniversário do Corinthians. O evento será transmitido pelas redes sociais do clube a partir das 22h30. Ainda não se sabe o nome que batizará a arena.

Escolha da Neo Quimica

Depois de muitas promessas, o Corinthians fechou a negociação dos naming rights da Arena com a Hypera Pharma, laboratório farmacêutico. Conforme veiculado pela Jovem Pan no início da semana, o acordo pode chegar até R$350 milhões de reais. A apuração da Jovem Pan também recebeu a informação de que a empresa terá, além dos direitos sobre o nome do estádio, outros benefícios. O anúncio oficial deve acontecer perto do dia 1º de setembro, aniversário do Corinthians.