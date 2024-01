Gabigol no Corinthians? Augusto Melo recebe vice do Flamengo e fala em ‘conversa adiantada’

Novo presidente corintiano abriu o jogo sobre a possibilidade de fechar com o atacante do Rubro-Negro

EFE/ Alberto Valdés Gabigol pode trocar o Flamengo pelo Corinthians nesta janela de transferências



Logo após tomar posse como presidente do Corinthians e anunciar três reforços, Augusto Melo concedeu entrevista coletiva, na sede do clube, no Parque São Jorge. Como não poderia ser diferente, o mandatário foi perguntado sobre a possibilidade de Gabriel Barbosa, do Flamengo, vestir as cores do Timão nesta temporada. Segundo o cartola, as conversas entre todas as partes estão “adiantadas” e a concretização da negociação depende apenas do aval dos cariocas. “Conversa adiantada, depende deles. É um atleta que nos interessa e tem nossas características. Fizemos a nossa parte, sabemos que é difícil, um dos melhores jogadores do país, ídolo por onde passou, e nos interessa. Está caminhando bem, se Deus quiser”, declarou o dirigente. Além da declaração, chamou atenção dos corintianos a presença do vice-presidente de futebol do Fla, Marcos Braz. O flamenguista, porém, preferiu não responder sobre o tema ao ser questionado pela imprensa.

“Marcos Braz veio representando o presidente Landim. O futebol tem que ter essa harmonia e essa integração, assim como fui na posse do presidente Marcelo Teixeira, no Santos. A negociação com o Gabigol, nos interessa, estamos conversando. Vai depender deles, é um jogador que não é barato e tem nossas características. Seria um sonho. Se não der certo, a gente tem um plano B e C e estamos partindo para isso. Sem investidor”, completou o novo presidente do Corinthians. O contrato de Gabriel Barbosa com o Rubro-Negro é válido até o fim de 2024. Até o momento, jogador e o clube carioca não entraram num acordo quanto a uma prorrogação no contrato.