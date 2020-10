Gaviões da Fiel anuncia ‘trégua’ e convoca ato antes de Corinthians x Flamengo

Leia o comunicado emitido pela principal organizada do Timão

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel informou que dará uma trégua nos protestos em meio ao momento conturbado do time no Campeonato Brasileiro. Em comunicado publicado nesta quinta-feira, 15, a uniformizada disse que passará a apoiar mais o Timão e convocou os torcedores para um ato no Centro de Treinamento antes do confronto diante do Flamengo, marcado para o próximo domingo, na Neo Química Arena, e válido pela 17ª rodada do torneio nacional.

“Na última terça-feira (13), as lideranças dos Gaviões da Fiel se reuniram para decidirem quais seriam as ações da Torcida diante do atual desempenho do Corinthians. Após longo debate e análise das opções levantadas, ficou definido que o momento agora é de apoio. Antes de mais nada, reforçamos que as cobranças já foram devidamente feitas e os jogadores já sabem o que precisam fazer em campo. Por isso, a partir deste domingo (18), estaremos presentes no CT, sempre antes das partidas com o intuito de apoiar e incentivar o time. Logo, convidamos também todos aqueles que quiserem se juntar a nós para motivar o elenco”, anunciou a Gaviões.

A organizada, que estava insatisfeita com o rendimento do Corinthians durante a temporada, chegou a fazer vários protestos contra a diretoria e o time nas últimas semanas. Agora, no entanto, a uniformizada se compromete a incentivar mais a equipe – a mudança de postura acontece no dia seguinte da vitória sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, que tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão. “Entendemos que um dos motivos da má fase do Corinthians é a ausência dos torcedores nas arquibancadas, que antes enchiam o estádio e empurravam durante os 90 minutos. Afinal, já estamos desde o dia 26 de fevereiro, no empate contra o Santo André, sem frequentar os jogos. Alguns jogadores mais novos, ainda não tiveram a oportunidade de jogar com público na Arena. Assim, queremos que estes conheçam um pouco do nosso amor de perto. Mesmo aqueles que já tiveram a experiência, gostaríamos de relembrar o valor que o Corinthians possui para nós”, informou.

Por fim, a Gaviões reitera que voltará a cobrar o plantel em caso de queda de desempenho. “Isto posto, não significa que não esperamos um retorno em campo. Caso seja preciso, voltaremos a cobrar. Mas, por agora, a nossa postura será de apoio total”, finalizou.