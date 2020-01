Gustavo, do Corinthians, entra na mira de clube mexicano

Rodrigo Gazzanel /Ag. Corinthians Gustagol é atacante do Corinthians



O atacante Gustavo, do Corinthians, entrou na mira do Cruz Azul. De acordo com informações da “ESPN México”, divulgadas nesta quarta-feira (8), o clube mexicano tem o centroavante como plano B para substituir Milton Caraglio, que ficará fora dos gramados entre 10 e 12 semanas.

Segundo a emissora, o Cruz Azul tem o marfinense Aké Loba como primeira opção nesta janela de transferências. O clube, por outro lado, está encontrando dificuldade na negociação com o jogador.

Assim, o nome de Gustavo entrou em pauta na tradicional equipe mexicana. De acordo com a TV, os representantes do corintiano já teriam se reunido com o diretor esportivo da equipe.

Gustavo chegou ao Corinthians em 2016, mas logo foi emprestado para Criciúma e Fortaleza. No ano passado, o atacante teve oportunidades e foi fundamental na conquista do tricampeonato do Paulistão. O jogador, no entanto, perdeu o status de titular no decorrer na temporada e terminou em baixa.

Com vínculo até o final de 2022, Gustavo soma 15 gols em 64 jogos com a camisa do time do Parque São Jorge. Caso deixe a equipe, o Timão terá apenas Mauro Boselli e Vagner Love para a posição.