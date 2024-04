Gustavo Henrique, do Corinthians, é diagnosticado com dengue e desfalca time contra o Bragantino

Diante do problema inesperado no setor defensivo, a tendência é que a zaga seja formada por Félix Torres e Cacá

Ainda sem marcar gols no campeonato Brasileiro, o Corinthians vai para o jogo contra o Bragantino desfalcado. Isso porque a equipe perdeu Maycon, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, e o zagueiro Gustavo Henrique foi diagnosticado com dengue. Com esses desfalques, o técnico António Oliveira vai ser obrigado a fazer duas mudanças no Corinthians para o confronto com o Red Bull Bragantino. Diante do problema inesperado no setor defensivo, a tendência é que a zaga seja formada por Félix Torres e Cacá. Nas laterais, Fagner e Hugo completam a linha de defesa. Já no meio-campo, Raniele e Rodrigo Garro devem iniciar como titulares. Fausto Vera, Paulinho e Igor Coronado brigam pela outra vaga.

Na atividade desta sexta-feira (19), Oliveira comandou uma atividade com bola e, em seguida, realizou um treinamento tático. O comandante português deu ainda ênfase às jogadas de bola parada. O Corinthians chega à terceira rodada da competição sem balançar a rede do adversário. Na estreia, a equipe paulista empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG na Neo Química. Pela última rodada, o time acabou derrotado pelo Juventude pelo placar de 2 a 0.

