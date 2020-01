Há 20 anos, Corinthians era campeão mundial diante do Vasco; assista

Agência Corinthians Corinthians levantou a taça de campeão mundial há 20 anos



Neste dia 14 de janeiro de 2000, há exatos 20 anos, o Corinthians levantava a taça do Mundial de Clubes da Fifa pela primeira vez.

O clube venceu a equipe do Vasco, no Maracanã, nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. Dida foi o herói ao pegar pênalti de Gilberto.

Na fase de grupos, o Timão enfrentou o Raja Casablanca, Al-Nassr, Real Madrid e, finalmente, o Vasco.

Na partida decisiva, a equipe comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira entrou em campo com Dida; Índio, Adílson, Fábio Luciano e Kléber; Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho; Edílson e Luizão.

Na disputa de pênaltis, Rincón, Fernando Baiano e Luizão marcaram para o Corinthians, enquanto Romário e Alex Oliveira acertaram para a equipe carioca. Na terceira cobrança vascaína, Dida brilhou ao defender cobrança de Gilberto.

Edu marcou e fez 4 a 2, mas Viola também acertou a sua cobrança e levou para 4 a 3. Em seguida, Marcelinho desperdiçou a cobrança que daria o título ao Corinthians, mas Edmundo também não acertou, consagrando o Alvinegrocomo o primeiro campeão do Mundial de Clubes da FIFA.

Relembre como foi no vídeo: