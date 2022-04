Homem pede desculpas a Cássio por ameaça ‘em momento de raiva’ e diz que achou foto na internet

Jovem de 20 anos prestou depoimento na delegacia nesta segunda-feira, escondeu o rosto e afirmou que ‘não representa ameaça para ninguém’

ALE VIANNA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio e sua família foram os principais alvos de 'Sheik Caçador' em publicação na internet



O homem por trás do perfil “Sheik Caçador”, que enviou ameaças a Cássio, sua família e ao zagueiro Gil na semana passada, foi identificado pela Polícia Civil e prestou depoimento nesta segunda-feira, 11, na Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva. Identificado apenas como Igor, ele tem 20 anos e é morador de Poá, região metropolitana de São Paulo. Em entrevista na delegacia, tentou se explicar. “Queria pedir perdão para o Cássio e para toda a família dele. Fiz isso num momento de raiva, não tive a intenção de prejudicar ninguém. Não represento perigo para ninguém. Só queria pedir desculpas. Eu sei dos meus erros, eu sei que errei, e vou fazer o que for preciso para me redimir”, disse o jovem, que ficou de costas para as câmeras e com boné.

Ele afirma que não faz parte de nenhuma torcida organizada e que não conhece os outros sete torcedores acusados de ameaçar a outros jogadores e membros da diretoria do Corinthians. O suspeito disse que a arma da foto endereçada ao goleiro do Timão não é sua, foi selecionada na internet. “Eu esperava ser notado, porque a gente que vive de Corinthians muitas vezes não tem voz para o nosso protesto chegar até o torcedor. Eu queria ser ouvido ali num momento de raiva”, disse. Igor responderá por crime de ameaça e disse na entrevista que já foi preso.