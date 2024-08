Hugo Souza brilha, pega três pênaltis e garante Corinthians nas quartas da Sul-Americana

Alvinegro espera a definição entre Fortaleza e Rosário Central para conhecer o adversário

GUILHERME VEIGA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Hugo Souza, do Corinthians, comemora o gol de Garro na partida de volta entre Corinthians e Red Bull Bragantino válida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024



A classificação do Corinthians para as quarta de final da Copa Sul-Americana se deve a uma pessoas: Hugo Souza, recém-chegado ao time. O goleiro defendeu três pênaltis, depois que o alvinegro saiu atrás nas cobranças e manteve a equipe viva para a próxima fase. O jogo parecia que estava fácil para o Corinthians, que tinha a vantagem da primeira partida, quando ganhou por 2 a 1, e Rodrigo Garro abriu o placar aos 24 minutos, deixando a equipe da capital com um placar favorável. Mas, o cenário mudou no segundo tempo, na reta final do jogo, quando em quatro minutos, o RB Bragantino achou dois gols. O primeiro com Eduardo Sasha, e o segundo com Luan Cândido. Com a vitória do time do interior, o jogo foi para os pênaltis.

Nas penalidades, Garro, Matheus Bidu, Pedro Henrique, Wesley e Gustavo Henrique marcaram para o Corinthians. André Ramalho e Ryan perderam. Sasha, Lucas Evangelista, Luan Cândido e Thiago Borbas converteram para o Red Bull Bragantino. Gustavinho, Douglas Mendes e Guilherme Lopes perderam. Agora o Corinthians espera a definição entre Fortaleza e Rosário Central para conhecer o adversário das quartas de final. O time de Vojvoda empatou no jogo de ida, na Argentina, por 1 a 1, e define a classificação nesta quarta-feira. A próxima fase terá jogos nas duas últimas semanas de setembro. O Fortaleza já é o adversário do Corinthians neste domingo, às 16h, na Arena Castelão, no Ceará, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense briga pela liderança. O Red Bull Bragantino também encara um dos times da ponta de cima, o Flamengo, no domingo, às 20h.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS – Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Cacá; Fagner (Matheuzinho), Ryan, Charles (Breno Bidon), Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Igor Coronado (Wesley) e Giovane (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO – Fabrício; Nathan Mendes (Mosquera) (Gustavinho), Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Lucas Evangelista, Lincoln (Jadsom) e Jhon Jhon (Guilherme Lopes); Vitinho (Andrés Hurtado), Thiago Borbas e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

CARTÕES AMARELOS – Giovane (Corinthians) e Jadsom, Mosquera e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO – Andres Rojas (COL).

GOLS – Rodrigo Garro, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Eduardo Sasha, aos 26, e Luan Cândido, aos 30 minutos do segundo tempo.

PÚBLICO – 42.312 torcedores.

RENDA – R$ R$ 2.515.840,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo