Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón sofre acidente de carro na Colômbia; veja vídeo

Acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11, em Cali; carro que o ex-jogador dirigia se chocou contra ônibus

PAULO PINTO/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/Codigo imagem:47771 Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do ex-atleta



O ex-jogador e ídolo do Corinthians, Freddy Rincón sofreu um grave acidente de carro na cidade de Cali, na Colômbia. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 11, quando o carro que Rincón dirigi bateu contra um ônibus. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Segundo a imprensa local, além do ex-jogador, outras três pessoas ficaram feridas no acidente. Os veículos de imprensa dizem ainda que Rincón foi levado para um hospital da região, mas não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do ex-atleta. Confira o vídeo do acidente de carro: