Igor Coronado é apresentado no Corinthians e diz que Romarinho está ‘doido’ para voltar

O meia Igor Coronado chegou ao Corinthians exibindo muita motivação para defender o clube. Após 19 anos fora do Brasil, o jogador de 31 anos afirmou que a oportunidade de vestir a camisa do Timão foi irresistível. Coronado, que estava atuando no Al-Ittihad, da Arábia Saudita, destacou a importância de viver essa experiência no futebol brasileiro. A sua estreia ainda não tem previsão. “Estou trabalhando bastante em dois períodos. Primeiro dia hoje que fui inserido em um grupo. Estou pressionando um pouquinho os preparadores físicos para estar em campo. Essa semana continuo [treinando] à parte para segunda-feira ser inserido 100% com o grupo. Eles têm os dados que estudam, no dia a dia, vamos vendo se dá para mudar”, disse. Coronado também falou sobre o ex-corintiano Romarinho, com quem jogou na Arábia. “Está doido para voltar. Ele ama esse clube, ama a história dele, é apaixonado aqui. Minha parceria foi muito boa lá, seria um sonho ter aqui também.”

Nascido em Londrina, Paraná, Igor Coronado revelou que sua família é corintiana e que a notícia de sua contratação pelo clube emocionou alguns parentes. Apesar de não ter sido torcedor do Corinthians na infância, o meia se mostra determinado a fazer história no time agora. Com passagens por ligas de sete países diferentes, o jogador se descreve como um meia ofensivo que gosta de participar ativamente do jogo. O novo reforço corintiano já teve conversas com o técnico António Oliveira sobre sua posição em campo e suas características como jogador.

