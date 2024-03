Igor Coronado pega dengue e está fora da estreia do Corinthians na Sul-Americana

Diagnóstico veio logo após o jogador se recuperar de uma lesão muscular na coxa, o que pode atrasar seu retorno aos treinos

O Corinthians enfrenta um problema para a estreia na Copa Sul-Americana. O meia Igor Coronado, contratado recentemente pelo clube, foi diagnosticado com dengue e está sob observação médica. Ele já havia ficado de fora de um amistoso contra o Londrina, devido à doença. É improvável que esteja disponível para o próximo jogo contra o Racing-URU, no Uruguai. O diagnóstico veio logo após o jogador se recuperar de uma lesão muscular na coxa, o que pode atrasar seu retorno aos treinos. Enquanto isso, o zagueiro Félix Torres voltou após servir à seleção equatoriana e já treinou com o grupo. O treinador aguarda ansiosamente a recuperação de Diego Palacios e Fausto Vera, que estão em transição física devido a lesões. Por outro lado, o volante Maycon ainda não tem previsão de retorno. Ele sofreu uma lesão na coxa direita e deve ficar de fora dos primeiros jogos da equipe na Sul-Americana. O Corinthians está no Grupo F da competição, onde enfrentará, além do Racing, o Argentinos Juniors, da Argentina, e o Nacional-PAR.

