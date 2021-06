Internacional pede Bruno Méndez para liberar Paolo Guerrero ao Corinthians 

Reserva no Alvinegro paulista, o uruguaio está sofrendo com a forte concorrência no setor defensivo e ainda não entrou em campo pelo Brasileirão 2021

Daniel Augusto/Ag. Corinthians Bruno Méndez está na mira do Internacional e pode ser envolvido em uma negociação por Paolo Guerrero



A diretoria do Corinthians busca um centroavante de ofício para disputar vaga com Jô, que não está agradando a torcida e o técnico Sylvinho. Para isso, a cúpula do Alvinegro paulista entrou em contato com o Internacional para saber da situação de Paolo Guerrero, atacante herói no título Mundial de Clubes de 2012 e que tem vínculo com os gaúchos somente até o fim da temporada. O Colorado, no entanto, pediu a inclusão do zagueiro Bruno Méndez para finalizar a negociação. As informações são do repórter Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan.

Renomado, Guerrero vem sofrendo com problemas físicos nos últimos anos. Na atual temporada, o centroavante de 37 anos fez apenas sete partidas com a camisa do Internacional, contribuindo com um gol. Bruno Méndez, por sua vez, tem o status de zagueiro reserva no Corinthians, sofrendo com a forte concorrência de Gil, João Victor, Raul Gustavo e Jemerson. Ainda assim, o uruguaio já disputou 15 partidas na temporada, registrando um gol e uma assistência. O atleta de 21 anos, porém, ainda não representou o Timão na atual edição do Campeonato Brasileiro.