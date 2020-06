Jô está de volta! Confira os números do atacante no Corinthians

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians Jô fará sua terceira passagem pelo Corinthians



O Corinthians anunciou o retorno do atacante Jô nesta quarta-feira (17). Cria da base do Timão, o centroavante assinou contrato até o final de 2023 e fará a sua terceira passagem pela equipe do Parque São Jorge. Mas qual é o desempenho do jogador vestindo as cores do seu time de coração?

Revelado nas categorias de base, Jô subiu ao time profissional em 2003 e permaneceu no grupo até 2005, quando deixou o Alvinegro para representar o CSKA, da Rússia. No período, o atleta fez 155 partidas, contribuindo com 18 gols.

Jô construiu sua carreira fora do país, voltou ao Brasil para atuar no Atlético-MG e no Internacional e retornou ao exterior. Corinthians e o atacante voltaram a se encontrar em 2017, quando o jogador estava livre para fechar com a equipe paulista.

Foi assim que Jô voltou a viver bons momentos no futebol. Em seu segundo ciclo no Timão, Jô virou protagonista e balançou as redes 25 vezes em 64 confrontos, sendo peça-chave de duas conquistas.

No total, Jô contabiliza 179 jogos e 43 gols, participando dos títulos do Campeonato Brasileiro (2005 e 2017), além do Campeonato Paulista (2017).

O centroavante, por enquanto, terá a concorrência de Mauro Boselli, argentino que tem contrato com o Timão até o final desta temporada e que ainda não renovou o seu vínculo.