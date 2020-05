Jô nega estar negociando com o Corinthians: ‘Tenho contrato no Japão’

Reprodução/ Twitter Jô tem contrato com o Nagoya Grampus até o fim do ano



A declaração de Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, sobre um possível retorno de Jô animou a torcida alvinegra. O atacante, entretanto, garantiu nesta terça-feira (19) que não está negociando com o Timão neste momento e ressaltou que possui contrato com o Nagoya Grampus (Japão) até o final do ano.

“Recebo essa pergunta todo dia. Eu tenho contrato com o Nagoya até o fim do ano. Como, no meio do ano, existe a possibilidade de assinar um pré contrato já que não houve acordo de renovação com o clube, existem várias especulações sobre a volta ao Corinthians. Não existe nenhuma negociação, nenhum tipo de conversa com a diretoria. O que é certo é que ele (presidente) sempre deixou claro para mim que, se um dia eu quisesse voltar para o Corinthians, as portas estariam abertas. Ainda não tem nenhuma negociação em andamento”, disse Jô ao “Sportscenter”.

Jô, de 33 anos de idade, não deve renovar com o time japonês e segue com futuro indefinido para 2021. Questionado sobre o retorno ao time do Parque São Jorge, o centroavante falou que daria prioridade ao clube.

“A minha relação com o Corinthians é muito forte, e eu sempre deixei claro que a minha primeira opção seria o Corinthians. E eu vejo entrevistas do Andrés dizendo que, se o jogador estiver livre, ele aceitaria a volta. Fico feliz com isso. No final do ano eu estarei livre para escutar propostas e se a do Corinthians for uma boa oferta, eu volto com o maior prazer. É um clube que eu serei eternamente grato por tudo que passei”, comentou.

Jô também afirmou que pode reduzir o salário para retornar ao seu time do coração. O Alvinegro paulista vive uma grave crise financeira e registrou o maior déficit de sua história.