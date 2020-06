Jonathas cobra R$ 2 milhões do Corinthians referentes à direitos de imagem

ANTÔNIO CÍCERO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jonathas fez nove jogos pelo Corinthians e marcou um gol



O atacante Jonathas, que vestiu a camisa do Corinthians em 2018 por apenas nove jogos e marcou um gol, entrou na Justiça contra o clube para receber pouco mais de R$ 2 milhões referentes a direitos de imagem. As informações são do Meu Timão.

A dívida teria sido contraída quando Jonathas deixou o clube rumo ao Hannover, da Alemanha, em 2019, antes do término do contrato. Ele acordou com o Corinthians que receberia R$ 1,8 milhão pelos direitos de imagem atrasados – R$ 900 mil em março e o restante em cinco parcelas de R$ 180 mil.

O acordo não foi cumprido pelo clube. As partes tentaram ainda uma nova renegociação, que também não foi honrada pelo Timão, e atingiu a casa dos R$ 2.019.998,35 com juros e correções. O jogador, que agora atua pelo Elche, da segunda divisão espanhola, levou o caso à Justiça.

O único gol de Jonathas pelo Corinthians foi marcado contra o São Paulo, na derrota por 3 a 1 válida pelo Campeonato Brasileiro.