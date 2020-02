Jornal paraguaio classifica Corinthians como freguês do Guaraní: ‘Virou rotina’

EFE/Nathalia Aguilar O Guaraní venceu o Corinthians por 1 a 0 no Paraguai



O jornal “ABC”, um dos principais do Paraguai, tratou o Corinthians como freguês do Guaraní após a vitória do time aurinegro, na noite da última quarta-feira (5), em partida válida pela 2ª fase da Libertadores da América. Em publicação na manhã de hoje (6), o veículo exaltou o retrospecto da equipe paraguaia diante do Timão.

Até o momento, o Guaraní-PAR coleciona três vitórias em três partidas contra o clube do Parque São Jorge. Nas oitavas de final da Libertadores de 2015, o Guaraní garantiu a classificação sobre os corintianos após vencer de 2 a 0, no Defensores del Chaco, e por 1 a 0, na Arena Corinthians.

Por isso, o “ABC” tratou o triunfo de ontem como algo rotineiro. “Tornou-se um costume, uma rotina. O Guarani venceu o Corinthians e não importa quando você lê isso. A paternidade é realidade e se estende após 1-0 na primeira etapa da Fase 2 da Copa Libertadores 2020”, começou o periódico.

“Os aborígenes tiveram um começo dos sonhos: pressão, intensidade, força, jogo e gol. O gol de Jorge Morel aos 8 minutos mudou a história da partida e permitiu o time local a controlar o trâmite a partir da necessidade do rival”, continuou.

Corinthians e Guaraní voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (12). Para avançar à 3ª fase, o Timão precisará ganhar por dois gols de diferença ou vencer a partida por 1 a 0 e levar a decisão para as penalidades.