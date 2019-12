LDU se assusta com salário e diz que contratação de Sornoza é ‘muito difícil’

Marco Galvão/Fotoarena/Estadão Conteúdo O meia Junior Sornoza é equatoriano e tem 25 anos de idade



O Corinthians não cria barreiras para a saída de Junior Sornoza, mas a LDU dificilmente conseguirá fechar a contratação do meia equatoriano.

De acordo com Esteban Paz, diretor do clube sul-americano, o valor do salário do jogador é um problema para a LDU.

“Os salários no Brasil são muito altos e é muito difícil (a contratação de Sornoza)”, afirmou o cartola, em entrevista à Rádio La Red.

A LDU pretende contratar Sornoza por empréstimo. O Corinthians prioriza a venda em definitivo do meio-campista, mas também não descarta a possibilidade de cedê-lo por uma temporada, com valor fixado para uma futura compra.

Em 48 jogos pelo Timão, o equatoriano anotou um gol e foi, ao lado de Clayson, o jogador que mais deu assistências no ano (11).

O contrato do Sornoza com o Corinthians vai até o fim de 2022.