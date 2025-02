Lenda holandesa e técnico da seleção visita o CT do Corinthians para observar Memphis Depay

Ronald Koeman, acompanhado de Nigel de Jong, assistiu ao jogo entre o Timão e Guarani neste domingo (23) e ficará no Brasil até quarta (26), quando o alvinegro paulista enfrenta o Universidad Central pela pré-Libertadores

Reprodução/Instagram/@corinthians Koeman e De Jong acompanharam o jogo do camarote da Neo Química Arena, onde puderam observar de perto as ações de Memphis



O técnico da seleção da Holanda, Ronald Koeman, visitou o Centro de Treinamento do Corinthians para conhecer as instalações do clube e observar o desempenho de Memphis Depay. Ele estava acompanhado de Nigel de Jong e ambos assistiram ao jogo entre Corinthians e Guarani neste domingo (23), pelo Campeonato Paulista. A presença de Koeman foi anunciada pelo Corinthians, que compartilhou fotos do treinador com a equipe. A visita teve como objetivo avaliar Memphis, que não foi convocado para a seleção desde setembro de 2024. Koeman já havia comentado sobre a necessidade de o jogador melhorar seu desempenho em campo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corinthians (@corinthians)

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante a partida, Memphis começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, ajudando o time a garantir um empate em 2 a 2. Koeman e De Jong acompanharam o jogo do camarote da Neo Química Arena, onde puderam observar de perto as ações do jogador. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, manifestou sua satisfação com a visita dos representantes da seleção holandesa. Koeman e De Jong ficarão no Brasil até quarta-feira (26), quando o Corinthians enfrentará o Universidad Central, da Venezuela, em um jogo decisivo da pré-Libertadores.

O primeiro confronto entre as equipes terminou em empate, com o placar de 1 a 1. Para avançar na competição, o Corinthians precisa vencer a partida, que está marcada para às 21h30, no horário de Brasília.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira