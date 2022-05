Lesão de Cássio na Copa do Brasil aumenta fila do DM no Corinthians

Número de atletas no Departamento Médico do Timão chega a sete; pelo menos Paulinho só voltará em 2023

ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio foi substituído pelo goleiro Ivan no jogo desta quarta-feira contra a Portuguesa-RJ



No quinto mês do ano o Corinthians já começa a enfrentar problemas físicos em seus jogadores. Nesta quarta-feira, 11, o goleiro Cássio precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por sentir a coxa esquerda. Ivan entrou e garantiu a vitória do Timão, mas a notícia é ruim por aumentar os nomes no Departamento Médico. Durante a última semana, o time também perdeu o lateral Fagner durante jogo da Copa Libertadores, com uma entorse no tornozelo. O meia Luan também está em tratamento após sentir dores no quadril. O lateral João Pedro apresentou um desconforto no músculo posterior da coxa direita na semana passada e o meia Paulinho só volta no próximo ano depois de sofrer uma lesão de LCA no joelho e precisar de cirurgia. Jô ficou de fora do jogo contra o RB Bragantino e nem esteve no banco contra a Portuguesa-RJ por dores no joelho esquerdo. Róger Guedes é a mais nova baixa do elenco depois de também sentir dores no joelho nesta terça. Considerado o segundo elenco mais envelhecido do Brasileirão (média de 27,7 anos), o Corinthians pode enfrentar mais dificuldades até o fim da temporada disputando o campeonato nacional, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.