Libertadores: Corinthians tem elenco 10 vezes mais valioso que o do Guaraní-PAR

Daniel Augusto Jr. / Ag. Corinthians Luan e Janderson celebram gol do Corinthians



A Libertadores 2020 começa nesta quarta-feira (5) para o Corinthians. A partir das 21h30 (de Brasília), o Timão encara o Guaraní-PAR, fora de casa, no estádio La Nueva Olla. O adversário é um velho conhecido do Alvinegro paulista, que acabou sendo eliminado da principal competição do continente pelos paraguaios, em 2015, na fase de oitavas de final.

Mais uma vez, o Corinthians entrará em campo como favorito no confronto. Além de maior relevância na América do Sul, o time brasileiro também tem jogadores mais renomados e um elenco extremamente mais caro que o do rival. De acordo com o “Transfermakt”, site especializado no mercado esportivo, o clube do Parque São Jorge tem um plantel quase 10 vezes mais valioso em comparação ao do Guaraní.

Considerando todos os atletas comandados por Tiago Nunes, o Corinthians tem um plantel avaliado em 80,8 milhões de euros (R$ 376,6 milhões, na cotação atual). A cifra fica bem acima do modesto elenco dos aurinegros, que é estimado em cerca 8,3 milhões de euros (aproximadamente R$ R$ 38,7 milhões).

Para mostrar a gritante diferença entre os times, o atacante Pedrinho, atleta mais valioso do Corinthians, tem o valor de mercado em 15 milhões de euros, quase duas vezes mais que toda a equipe paraguaia. Já Luan, recém-contrato junto ao Grêmio, está cotado em 8 milhões de euros, praticamente a mesma quantia do time adversário.

Além disso, o ponta-esquerda Bautista Merlini, atleta mais caro do Guaraní, está emprestado pelo San Lorenzo e não poderá participar da Libertadores por questões contratuais.

Corinthians e Guaraní fazem o primeiro jogo da 2ª fase da Libertadores hoje. A partida de volta, na Arena, está marcada para a próxima quarta-feira (21). Quem avançar do duelo, pegará o vencedor de Cerro Largo-URU x Palestino-CHI.