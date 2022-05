Libertadores: Em jogo quente, Corinthians empata com o Boca Juniors na La Bombonera

Com um a menos desde os 23 minutos do segundo tempo, Corinthians segurou os argentinos e é líder do Grupo E

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Corinthians é o líder do Grupo E e o Boca o segundo colocado



No duelo mais esperado da fase de grupos da Copa Libertadores, Corinthians e Boca Juniors empataram em 1 a 1 na La Bombonera, em Buenos Aires, em jogo quente e marcado por um segundo tempo agitado. O primeiro tempo foi bem mais focado no futebol que no segundo. Aos 16 minutos, Du Queiroz abriu o placar em chute fraquinho que morreu no fundo das redes. A partir daí, só deu Boca e a zaga do corintiana aguentou até os 42 minutos, quando Benedetto virou e chutou cruzado, na pequena área, empatando a partida. Na volta do intervalo, os argentinos seguiram ameaçando mais e o jogo ficou quente. Aos 23 minutos, uma grande confusão aconteceu no meio de campo, Cantillo e Vítor Pereira foi expulso. Fernandez levou amarelo. Nos acréscimos, os argentinos perderam uma chance clara de virar. O resultado deixa o Corinthians na liderança do Grupo E com 8 pontos e o Boca fica em segundo com 7. Na última rodada, o Timão recebeu o Always Ready na quinta-feira, dia 26, às 21h (horário de Brasília).