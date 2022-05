Líder do Brasileirão, Corinthians coloca à prova bom retrospecto contra o Inter no Beira-Rio 

De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, nas última dez vezes em que viajou até a capital do Rio Grande do Sul para jogar Beira-Rio pelo Brasileirão, o Alvinegro só foi derrotado três vezes

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Augusto comemora gol do Corinthians no Beira-Rio



Internacional e Corinthians se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, 14, no Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Sem perder desde a estreia de Mano Menezes, o Colorado ocupa o nono lugar na tabela de classificação, com oito pontos conquistados, e tenta não se afastar do pelotão da frente. Já o Timão está na liderança do torneio, com 12 somados em cinco partidas — a equipe treinada por Vítor Pereira só foi derrotada no Dérbi diante do Palmeiras e pretende continuar na dianteira da competição.

Apesar de não conseguir repetir fora de casa o mesmo desempenho apresentado na Neo Química Arena, o Corinthians pode ficar confiante para o duelo contra o Internacional. De acordo com as estatísticas do site de apostas Bob, nas última dez vezes em que viajou até a capital do Rio Grande do Sul e jogou no Beira-Rio pelo Brasileirão, o Alvinegro só foi derrotado três vezes. O Timão ainda colecionou três vitórias, além de quatro empates.

