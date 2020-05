Luan conta como foi marcar o último gol da Arena antes da suspensão do Paulistão

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians Luan é recém-contratado pelo Corinthians



Enquanto aguarda pelo retorno aos gramados, o atacante Luan contou à Corinthians TV, como foi a sensação de marcar o último gol do time alvinegro na Arena, antes da suspensão do futebol em São Paulo, no confronto diante do Ituano, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, que, naquele momento, já se encontrava sem torcida.

“Foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas foi por uma causa maior. Tenho certeza que, se Deus quiser isso vai passar logo e eu vou ter a oportunidade de marcar outros gols com a torcida presente”, disse o jogador.

Luan também contou o que tem feito durante o período de isolamento social. O atleta tem aproveitado a macarronada de sua mãe e passado mais tempo com a família, o que não aconteceria em sua rotina normal.

“Treino todos os dias à tarde e fico com a minha família. Acredito que, nesse momento, tenho a oportunidade de fazer algo que não fazíamos muito por causa da nossa rotina. Então, tenho aproveitado todo o tempo possível para ficar com eles”, disse Luan, que acrescentou: “O prato principal dessa quarentena, aliás, está sendo o macarrão da minha mãe.”

Ainda não há uma data definida para o retorno do futebol em São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) discute uma retomada conjunta entre os clubes, porém, apenas quando as autoridades sanitárias confirmarem que é seguro restabelecer treinos e partidas. O atacante, principal contratação do Corinthians para a temporada, afirmou que está sentindo falta dos jogos e de ver o estádio lotado. Luan marcou três gols em 12 jogos.

*Com Estadão Conteúdo