Luan é apresentado no Corinthians e lembra momentos como torcedor: ‘Sonho vestir essa camiseta’

Divulgação/Corinthians

Luan, enfim, foi apresentado para a torcida como jogador do Corinthians. Principal reforço para a temporada de 2020, o meia-atacante recebeu a camisa 7 das mãos de Marcelinho Carioca, um dos principais ídolos da história corintiana, nesta terça-feira (14), véspera da estreia da equipe na Florida Cup.

Luan é assumidamente torcedor do Corinthians desde a infância. Uma foto do jogador com a camisa do clube comemorando o título mundial de 2012 circula na internet até hoje.

“Caiu muito bem. Eu usava esse uniforme desde pequeno, desde criança. Para mim, é a realização de um sonho vestir essa camiseta. Espero dar meu melhor sempre. Dedicação e raça dentro de campo não vão faltar para ajudar meus companheiros a conquistarmos os objetivos”, prometeu Luan.

Há 20 anos, também em um 14 de janeiro, o Corinthians se tornou o primeiro campeão do mundo reconhecido pela Fifa, após vitória nos pênaltis em cima do Vasco. O novo camisa 7 revelou que tem algumas memórias daquele dia.

“Eu tenho bastante recordação (do título Mundial de 2000). Foi quando eu comecei a entender um pouco mais. Me marcou. Estava brincando com o Marcelinho que torci muito por eles”, comentou.

Luan vem de duas temporadas em baixa no Grêmio, após ter vencido a Libertadores de 2017 e conquistado o título de Rei da América. Agora, o meia-atacante espera uma nova fase em sua carreira.

“Ninguém vai estar 100% em todos os jogos na carreira inteira. Isso faz parte. Procurei trabalhar, estar bem fisicamente, para desempenhar meu melhor. Tenho certeza de que aqui não vai ser diferente. Sei da minha capacidade, já mostrei isso. Estou muito feliz de estar vestindo essa camiseta”, disse.