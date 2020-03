Luan está com suspeita de coronavírus, diz médico do Corinthians

Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians Luan está com suspeita de coronavírus



Luan, meio-campista do Corinthians, está com suspeita de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Quem afirma é Ivan Grava, médico do Alvinegro paulista, em entrevista concedida ao portal “UOL”, na tarde desta segunda-feira (16).

De acordo com o especialista, Luan apresentou sintomas do coronavírus, como mal-estar, dores no corpo e coriza, após o empate do time com o Ituano, na tarde do último domingo.

“Ele está em observação. Não fez exames ainda. Estamos em contato com ele para saber se outros sintomas apareceram”, disse.

Quanto ao meia-atacante Pedrinho, que voltou de Portugal após assinar com o Benfica e ficou isolado desde então, o médico disse que o jovem não apresenta sintomas.

O Corinthians, entretanto, tem outro caso suspeito de coronavírus em sua comissão técnica. O nome do funcionário não foi divulgado.

Por fim, Ivan Grava disse que os atletas do Corinthians não farão, por ora, o teste para saber se estão contaminados.