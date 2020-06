Negociação esquenta e Marcinho, lateral do Botafogo, se aproxima do Corinthians

Divulgação/Botafogo Marcinho, revelado pelo Botafogo, pode ser negociado com o Corinthians



Corinthians e Botafogo estão próximos de um acordo para a negociação de Marcinho, lateral-direito revelado pelo clube carioca, de apenas 24 anos.

Segundo o jornal O Dia, o Corinthians deve ficar com um percentual dos direitos econômicos do atleta, que fez não atuou ainda nesta temporada por conta de uma lesão no joelho. O prazo de recuperação dado pela departamento médico no início do ano era de seis meses.

A negociação está sendo liderada por Ricardo Rotenbert, membro do Comitê de Futebol do Botafogo. Marcinho se tornou profissional em 2016, e já chamou a atenção de Tite. Ele foi convocado para a seleção em uma oportunidade, mas não chegou a estrear com a amarelinha.