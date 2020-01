Matheus Davó se despede do Guarani e fica perto de ser anunciado pelo Corinthians

Reprodução/Instagram Davó se despediu do Guarani e deve ser anunciado como reforço do Corinthians em breve



O atacante Matheus Davó está muito perto de ser anunciado pelo Corinthians. Neste domingo (5), o jogador de apenas 20 anos se despediu do Guarani através de sua conta oficial no Instagram.

“Obrigado, Guarani ! Foram anos de dedicação trabalho e alegrias … hoje me despeço e aqui fica minha Gratidão pelos amigos que fiz aí dentro e a todos que me ajudaram”, escreveu.

De acordo com informações do site “Meu Timão”, o Timão deve pagar R$ 2 milhões para ter 60% dos direitos econômicos de Davó. Os outros 40% são da agência Elenko Sports.

Davó se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. No time profissional, entretanto, o atleta não emplacou em 2019, marcando apenas três vezes em 30 partidas realizadas pelo Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro.

Agora, o atacante deverá realizar exames médicos no CT Joaquim Grava nos próximos dias para assinar contrato com o Corinthians.