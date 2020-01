Daniel Augusto Jr/ Agência Corinthians

O volante Matheus Jesus postou uma imagem no Instagram já vestindo o uniforme de treinamento do RB Bragantino, seu novo clube. O jogador estava no Corinthians na última temporada e foi emprestado ao clube paulista.

O anúncio oficial do empréstimo de Matheus Jesus ainda não foi feito ainda por Corinthians ou RB Bragantino, mas o volante se antecipou e já posou com as cores do novo clube.