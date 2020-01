Mauro Boselli pede música depois de marcar hat-trick em goleada do Corinthians

Luis Moura/Estadão Conteúdo Boselli marcou três vezes na vitória do Corinthians sobre o Botafogo-SP



O atacante Mauro Boselli começou a temporada 2020 com tudo ao marcar três vezes na vitória do Corinthians sobre o Botafogo-SP, na noite da última quinta-feira (24), em Itaquera, na rodada de estreia do Paulistão. Como já é tradicional em solo brasileiro, o centroavante teve direito a pedir uma música depois de anotar um hat-trick.

À emissora de TV do Corinthians, Boselli, o melhor jogador da partida, disse estar feliz com o feito e pediu para tocar “Fugidinha”, do cantor Michel Teló, que bombou no início da década.

Logo após o confronto, Tiago Nunes fez questão de ressaltar o “faro de gol” do argentino, dono da posição neste início de trabalho do treinador.

“O Mauro é muito conhecido, veio porque reconhecidamente faz muitos gols, ele tem aproveitamento muito bom de finalização, e é uma disputa muito boa com Love, Gustavo, e esse aproveitamento é o que dá pra ele a condição de titular”, afirmou Nunes, em entrevista coletiva.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (26), quando visita o Mirassol, em confronto válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.