Maycon faz 2 e Corinthians vence Boca Juniors em duelo decisivo na Libertadores

Vitória coloca o alvinegro temporariamente na liderança do Grupo E; próximo jogo será contra o Deportivo Cali

RONALDO BARRETO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon foi o destaque do Corinthians na partida, com dois gols



Nesta terça-feira, 26, o Corinthians recebeu o Boca Juniors na Neo Química Arena e venceu por 2 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A vitória deixa o alvinegro na liderança temporária do Grupo E, com 6 pontos, já que Deportivo Cali e Always Ready se enfrentam na quinta-feira e ambos têm 3. No campo o Corinthians começou com muita intensidade e abriu rápido o placar. Aos 5 minutos, Fagner cruzou na medida para Maycon cabecear no cantinho do goleiro García e abrir o placar. O jogo ficou mais igual e o Boca foi pra cima, perdendo algumas chances de empatar. Como todo jogo entre brasileiros e argentinos, uma confusão no meio de campo rendeu cartões para os dois lados. Aos 43 minutos, Adison teve chance para ampliar, mas a zaga travou o chute. No segundo tempo, o Corinthians voltou mais recuado e o Boca foi empurrando os brasileiros para trás, criando algumas situações de perigo. Aos 33 minutos, Róger Guedes cruzou, o goleiro espalmou para o meio da área e Maycon chegou para chutar para as redes. Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Deportivo Cali na quarta-feira, dia 4, às 21h (horário de Brasília), fora de casa.