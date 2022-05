Multicampeão no Palmeiras, Luiz Adriano deseja retornar ao Brasil e não descarta fechar com o Corinthians

De acordo com os repórteres Gabriel Sá e Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o jogador de 35 anos não planeja continuar no Antalyaspor (Turquia), onde tem contrato até o fim de junho de 2023

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Adriano vestiu as cores do Palmeiras de 2019 a 2021



O atacante Luiz Adriano, multicampeão em sua passagem pelo Palmeiras, está desejando retornar ao futebol brasileiro na metade deste ano, com a abertura da janela de transferências europeia. De acordo com os repórteres Gabriel Sá e Caíque Silva, do Grupo Jovem Pan, o jogador de 35 anos não planeja continuar no Antalyaspor (Turquia), onde tem contrato até o fim de junho de 2023. Assim, o centroavante não descarta fechar até mesmo com o Corinthians, seu antigo rival nos tempos de Verdão. Oficialmente, a diretoria corintiana nega que tenha formalizado qualquer proposta ao atleta.

Revelado nas categorias de base do Internacional, Luiz Adriano passou por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Milan (Itália) e Spartak Moscou (Rússia), antes fechar com o Palmeiras, em julho de 2019. No Alviverde paulista, o atacante conquistou duas taças da Copa Libertadores da América, uma da Copa do Brasil e outra do Paulistão, mas deixou o clube pela “porta dos fundos” depois de alguns atritos com torcedores palmeirenses. Centroavante de ofício, ele chegaria ao Corinthians para disputar posição com Jô e Júnior Moraes.