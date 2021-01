Música e provocação: Marcos e elenco do Palmeiras fazem festa após 4 a 0 no Corinthians

Goleada no arquirrival deixa o Palmeiras mais próximo da ponta do Campeonato Brasileiro

Reprodução Marcos e elenco do Palmeiras comemoraram após goleada no Corinthians



A vitória do Palmeiras contra o arquirrival Corinthians por 4 a 0 nesta segunda-feira, 18, no Allianz Parque rendeu muita comemoração do elenco e de ex-jogadores. Famoso por seus vídeos pós-jogo, o ex-goleiro e ídolo Marcos, compartilhou em suas redes sociais mais uma gravação provocando o rival. “Mancada, vocês estavam sabendo que o Allianz já estava liberado para show? Se eu estiver sonhando, não me acorde”, disse entre risadas. Quem também compartilhou comemorações foram os próprios jogadores. Felipe Melo e Luiz Adriano fizeram lives em seus perfis do Instagram mostrando o vestiário ao som de músicas e provocações. “Quatro neles!”, disse o atacante que marcou um dos gols mostrando a camisa do companheiro Kuscevic, que foi um dos melhores em campo. Assista abaixo: