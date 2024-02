Na estreia de António Oliveira, Corinthians quebra sequência de derrotas e vence Portuguesa

Gols foram marcados por Maycon e Yuri Alberto, em partida na Neo Química Arena

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Maycon (Corinthias) faz o gol durante partida entre Corinthians x Portuguesa



O Corinthians voltou a vencer no Campeonato Paulista após cinco derrotas seguidas ao fazer 2 a 0 na Portuguesa neste domingo, 11, na Neo Química Arena. A vitória começou com um gol de pênalti, feito por Maycon, após infração marcada sem titubear pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira em jogada de Fagner pela direita. No segundo tempo, Yuri Alberto provou que não é “burro”, como dizia Mano Menezes, e marcou o segundo, tirando o time das últimas colocações do Paulistão e empurrando a Lusa para o buraco. Mesmo ganhando depois de cinco rodadas, o Corinthians mantém a lanterna do seu grupo, o C, com seis pontos em sete partidas. A fase de classificação tem 12 jogos. A Lusa amarga sua quinta derrota seguida. O time tem três pontos no Grupo A. A Portuguesa tem agora uma sequência de três partidas no Canindé.

*Com informações de Estadão Conteúdo