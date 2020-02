Não era favorita? Gaviões vai mal no Carnaval, e web não perdoa: ‘Os jogadores vão protestar’

Reprodução Os internautas brincaram com o resultado decepcionante da Gaviões da Fiel no Carnaval de 2020



Apontada como uma das favoritas ao título do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, a Gaviões da Fiel decepcionou e não só não brigou pela taça, como foi mal e flertou com o rebaixamento ao Grupo de Acesso em 2020. Após ocupar a penúltima posição durante boa parte da leitura das notas, a escola de samba ligada ao Corinthians reagiu no fim e terminou no 11º posto – apenas meio ponto à frente da X-9 Paulistana, 13ª colocada e rebaixada ao lado da lanterna Pérola Negra.

O desempenho aquém do esperado, principalmente no ano de estreia do badalado carnavalesco Paulo Barros, motivou uma série de comentários bem-humorados por parte de rivais e até torcedores do Corinthians nas redes sociais.

A zoeira se deu por causa de um protesto que membros da Gaviões farão na próxima quarta-feira, no CT Joaquim Grava, para cobrar melhores resultados da equipe alvinegra. Agora, há quem diga que são os jogadores e diretoria corintiana quem têm de reclamar do desempenho da torcida organizada no Carnaval.

