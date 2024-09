No dia do aniversário, Corinthians derrota Flamengo com gol de Romero, maior artilheiro da arena

Com este resultado, o alvinegro vai aos 25 pontos e tenta esboçar uma reação na competição

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Romero comemora gol durante a partida entre Corinthians x Flamengo realizada na Neo Química Arena em São Paulo



No dia em que completou 114 anos de vida, o Corinthians deu alegrias ao seu torcedor na Neo Química Arena, neste domingo (1), e venceu o Flamengo por 2 a 1 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no clássico das duas maiores torcidas do País. Talles Magno e Romero fizeram os gols do Corinthians, enquanto Pedro, voltando de lesão após quase um mês, balançou as redes pelo time carioca. Com este resultado, o Corinthians vai aos 25 pontos e tenta esboçar uma reação na competição. No entanto, o time do Parque São Jorge tem jogos a menos que todos os seus rivais na briga contra a queda para a Série B. Já o Flamengo se distancia da briga pelo título e fica com 44 pontos. O Corinthians volta a vencer após quatro partidas, com três derrotas e um empate neste período. Nos últimos 12 jogos, são apenas dois triunfos da equipe alvinegra.

Talles Magno abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. David Luiz cometeu um erro ao furar uma bola, ela sobrou para Yuri Alberto, que cruzou, e Magno completou de cabeça para o fundo das redes para marcar seu terceiro gol com a camisa do Corinthians. A empolgação da torcida local na Neo Química Arena durou pouco: 10 minutos depois, Matheus Bidu colocou a mão na bola dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Pedro estufou as redes no centro do gol de Hugo Souza e marcou o seu 11º gol no campeonato, sendo artilheiro isolado da competição. No segundo tempo, a estrela de Romero brilhou. O paraguaio entrou aos 13 minutos no lugar de Talles Magno e em menos de um minuto em campo recebeu passe de Garro e saiu na cara de Rossi, não desperdiçando a chance e tocando a bola para o fundo das redes. Esse foi o 34º gol de Romero na Neo Química Arena, maior artilheiro da história do estádio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo