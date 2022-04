Palmeiras atropela o Corinthians com vitória por 3 a 0, golaço de Dudu e gritos de ‘olé’

Gustavo Gómez e Rony marcaram os outros gols do Verdão, que conquistou primeiro triunfo no Brasileirão; Timão segue sem vencer clássicos neste ano

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dudu comemora o seu gol, o terceiro do Palmeiras no Dérbi



O Palmeiras foi superior ao Corinthians do início ao fim na Arena Barueri e venceu por 3 a 0, com direito a olé e um golaço de Dudu, o terceiro do Verdão. Foi a primeira vitória no Brasileirão da equipe palestrina, que venceu seu maior rival pela segunda vez neste ano e, de quebra, aumentou a tensão no Parque São Jorge. Cobrado pela Fiel antes de o Nacional começar, o Timão amenizou a pressão com o bom vitórias sobre Botafogo e Avaí, mas a acachapante derrota no Dérbi faz o clima ferver antes da partida conta o Boca Juniors, na terça-feira, 26, pela Libertadores.