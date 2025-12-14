Palmeiras perde para Corinthians, mas segura vantagem do 1ª jogo e é campeão do Paulistão Feminino

Esta foi a segunda conquista consecutiva do Palmeiras sobre o rival na decisão estadual

Jhony Inacio/Ag. Paulistão Palmeiras conquista tetracampeonato Paulista



O Palmeiras é tetracampeão do Campeonato Paulista Feminino. Mesmo derrotado pelo Corinthians por 1 a 0 neste domingo (14), no estádio do Canindé, o time alviverde garantiu o título graças à expressiva vitória por 5 a 1 no jogo de ida, disputado na semana passada.

Esta foi a segunda conquista consecutiva do Palmeiras sobre o rival na decisão estadual. Em 2024, após derrota por 1 a 0 na ida, as palmeirenses venceram a volta por 2 a 1 e ficaram com o troféu nos pênaltis. Com o título de 2025, o clube chega a quatro conquistas no torneio — também levantou a taça em 2001 e 2022 — e se iguala a Santos, Corinthians e Juventus como os maiores campeões do Paulista Feminino.

A final marcou a despedida da artilheira Amanda Gutierrez, que seguirá para o Boston Legacy, dos Estados Unidos. A partida também foi a décima da técnica Rosana Augusto no comando do Palmeiras, registrando sua primeira derrota e o segundo título à frente da equipe, já que as alviverdes conquistaram a Copa do Brasil Feminina há menos de um mês, sobre a Ferroviária.

Em campo, o primeiro tempo terminou sem gols, apesar da pressão inicial do Corinthians, que buscava reverter a larga desvantagem. A melhor chance da etapa foi com Vic Albuquerque, nos acréscimos, quando a bola acertou a trave após toque na saída da goleira Tapia.

No início do segundo tempo, o Corinthians abriu o placar com Gabi Zanotti, em cobrança de pênalti sofrido por ela mesma. A equipe alvinegra tentou manter o ritmo, mas encontrou dificuldades para furar a defesa palmeirense. O Palmeiras, por sua vez, administrou a vantagem construída no agregado e apostou nos contra-ataques.

O Corinthians chegou a balançar as redes novamente aos 38 minutos, em belo voleio de Espinales, mas o gol foi anulado por impedimento. Com o tempo se esgotando e a necessidade de marcar três gols, a reação corintiana não aconteceu. Apesar da expulsão de Brena nos minutos finais, o apito final confirmou o título e deu início à festa das palmeirenses com mais um troféu estadual.

*Com informações do Estadão Conteúdo