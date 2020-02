Paulinho treina no Corinthians durante pausa no Chinês devido ao coronavírus

Reprodução/Corinthians Paulinho é meio-campista do Guanghzou Evergrande



Paulinho, volante do Guanghzou Evergrande, treinou no CT do Corinthians na manhã desta terça-feira (18). Identificado com o Timão após passagem de sucesso, o meio-campista está aprimorando a forma física enquanto o Campeonato Chinês está paralisado por conta da epidemia de coronavírus.

Ganhando “passe livre” para realizar atividades nas dependências do clube, Paulinho aproveitou o espaço para mandar um recado aos torcedores corintianos.

“Fala, nação corintiana! Aqui é o Paulinho passando para deixar um abração para vocês. Deus abençoe na temporada. Estou na torcida, aqui. É nós!”, falou o jogador, em vídeo divulgado pelo Corinthians nas redes sociais.

Paulinho esteve presente nas tribunas da Arena Corinthians na vitória do time sobre o Guaraní do Paraguai, em confronto que culminou na queda precoce da equipe na Libertadores da América.

Agora, a tendência é que Paulinho continue frequentando o CT Joaquim Grava até, pelo menos, março, mês em que o Chinês pode voltar a ser realizado, desde que a epidemia seja controlada.

Paulinho defendeu o Corinthians entre 2010 e 2013, tendo disputado 167 jogos e marcado 34 gols. Como principais conquistas, o volante participou dos títulos da Libertadores e do Mundial, em 2012.