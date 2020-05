Pedrinho não joga mais pelo Corinthians, diz empresário

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Pedrinho foi revelado pelas categorias de base do Corinthians



O meia-atacante Pedrinho, revelação do Corinthians nas últimas temporadas e negociado com o Benfica, não atuará mais com a camisa do alvinegro. A informação foi confirmada pelo empresário Will Dantas, à emissora Fox Sports.

O jovem de 21 anos já tem data para se apresentar no clube português. O acordo entre os clubes previa que Pedrinho atuaria no Corinthians até o fim do Campeonato Paulista, paralisado em março por causa do coronavírus, ainda na primeira fase. O contrato de cinco temporadas impossibilita uma partida de despedida da torcida e da equipe.

“Não joga. Eu fiquei até meio triste, o Pedrinho também, porque queria fazer pelo menos um jogo de despedida, mas nem isso será possível porque, com pandemia de coronavírus, infelizmente, ele não poderá jogar mais pelo Corinthians. Já tem data marcada para viajar para Portugal e se apresentar ao Benfica”, afirmou Will Dantas.

Pedrinho já fez exames médicos, mas a data de sua viagem ainda não está confirmada. Os valores da transferência não foram divulgados pelo Timão, mas os portugueses divulgaram no site oficial que pagaram 20 milhões de euros, em torno de R$ 105 milhões na cotação atual.