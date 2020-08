Pedrinho se despede da torcida do Corinthians com vídeo emocionante; assista

Formado na base do Timão, jogador foi negociado com o Benfica, de Portugal

Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians Pedrinho chegou ao Corinthians aos 14 anos



Pedrinho foi negociado com o Benfica-POR durante a paralisação do futebol causada pela pandemia da covid-19. Com a ausência de jogos, ele não pode se despedir da torcida do Corinthians, e nesta terça-feira, mesmo depois de já ter sido até apresentado no clube português, ele gravou um vídeo com momentos de sua trajetória no clube, desde as categorias de base até os momentos decisivos como profissional.

“Venho agradecer a todos vocês pelo carinho que tiveram por mim. Neste sete anos de Corinthians, desde a base até o profissional, uma linda jornada de títulos, jogos, alegrias, perseverança, acompanhados da torcida única que só o Corinthians tem ficarão marcados para sempre na minha memória. Era um sonho jogar no Corinthians, ter meu nome ovacionado pela torcida, e hoje saio daqui realizado. Chegou a hora de partir, estou indo realizar mais um sonho da minha vida”, disse.

O atacante de 21 ainda deixou no ar a possibilidade de voltar à equipe do Parque São Jorge. “Eu vou, mas se Deus quiser, um dia voltarei. Fiel, vocês são ****. Obrigada por tudo. Vai Corinthians!”.

Formado nas categorias de base, Pedrinho chegou no Corinthians aos 14 anos e subiu para o elenco principal em 2017, sob o comando de Fabio Carille, após o título da Copa São Paulo. Ele foi campeão Brasileiro em 2017, e tricampeão paulista em 2017, 2018 e 2019. Em 11 de Março, o Benfica anunciou o novo jogador em um post nas redes sociais.